Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko ve beraberindeki bir heyeti makamında kabul etti.

Toplantıda Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hulusi Özocak da hazır bulunurken, DİSK Genel Başkanı Kani Beko’ya, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Cafer Konca, Genel-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen, Tüm-Bel-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Mümin Kemancı ve sendika temsilcileri eşlik etti.



“Süleymanpaşa Belediyesi emeğe ve emekçiye sahip çıkıyor”

Yaklaşık bir saat süren toplantıda ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, Süleymanpaşa Belediyesi’nin sendikalarla olan ilişkileri masaya yatırıldı. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, emekçilerin haklarına gösterdiği özenden ötürü Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’a teşekkür etti. Beko, “Arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde, Süleymanpaşa Belediyesi’nin emeğe duyduğu saygıyı, emekçiye verdiği değeri görme şansım oldu. Şahsım, sendikalarımız ve emekçi arkadaşlarım adına size bu duyarlılığınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.



"Çalışanlarımıza her türlü hakkı vermeye çalışıyoruz”

Beko’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Eşkinat ise, emeğin karşılığını vermeden çalışanlardan verim alınamayacağını ifade etti. Eşkinat, “Çalışanlarımızın işlerinden tatmin olmaları gerektiğine inanıyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde her türlü hakkı çalışanlarımıza sunmaya çalışıyoruz. Sizlere de ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum,” dedi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’a DİSK’in 2013-2016 yılları arasındaki basın açıklamalarını içeren ‘Sözümüz’ isimli bir kitap hediye etti. Toplantı hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.