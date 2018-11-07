Başkan Eşkinat, halkın sorunlarını dinliyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, her hafta ayrı bir mahallede düzenlenen Süleymanpaşa Belediyesi Mahalle Buluşmaları kapsamında Çınarlı Mahallesi sakinleri ile Erzurumlular Derneği'nde bir araya geldi.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Gülferah Güral ve Berkay Çakır, Çınarlı Mahalle Muhtarı Ümit Çalışkan, Tekirdağ Erzurumlular Derneği Başkanı Şimşek Nişancı ve mahalle sakinlerinin de yoğun olarak katıldığı buluşmada Başkan Eşkinat İlçe geneli ve Çınarlı Mahallesi özelinde yapılan çalışmaları vatandaşlarla detaylı olarak paylaştı.

Soru-cevap kısmı ile devam eden buluşmada vatandaşlar merak ettikleri tüm soruları Başkan Eşkinat'a sorarken istek ve şikayetlerini de dile getirdi.

Tüm soruları içtenlikle yanıtladı

Süleymanpaşa Belediyesi Mahalle Buluşmaları kapsamında düzenlenen çalışmada tüm soruları içtenlikle yanıtlayan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, yaklaşık 2 saat süren buluşmayı alkışlar eşliğinde sonlandırdı.