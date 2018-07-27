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27 Temmuz 2018 11:05

Başkan Eşkinat kamptan dönen ailelerle piknikte buluştu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Nasuh Mahruki ile Doğada Liderlik Okulu’na giden Çocuk Kulübü üyeleri ve aileleri ile piknikte bir araya geldi.

Başkan Eşkinat kamptan dönen ailelerle piknikte buluştu

27 Temmuz 2018 11:05


Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kurulan ve dört yılda yaklaşık 8 bin üyeye ulaşan Süleymanpaşa Çocuk Kulübü, geçtiğimiz günlerde “Babam ve Ben Muhteşem İkiliyiz” etkinliği kapsamında çocukları babaları ile birlikte Nasuh Mahruki ile Doğada Liderlik Okulu’na götürdü. Çocuklar kampta iki gün boyunca doğada hayatta kalma, liderlik gibi konularda eğitim alarak eğlenceli etkinlikler gerçekleştirdi.


Kamp dönüşü eğitime katılan çocuklar, aileleri ile birlikte kendilerine bu imkanı sunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’a teşekkür etmek için Çocuk Kulübü bahçesinde piknik düzenledi.



Aileler Başkan Eşkinat’a teşekkür etti


Pikniğe katılan Başkan Eşkinat, eğitime katılan çocuklar ve babaları ile bir süre sohbet etti. Başkan Eşkinat, yaklaşık bir saat süren piknikte ailelere Süleymanpaşa Belediyesinin yeni projeleri hakkında bilgilendirmede bulundu ve Nasuh Mahruki ile Doğada Liderlik Okulu’nda çocukların aldığı eğitimlerle ilgili bilgi aldı.


Piknikte Başkan Eşkinat’a Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler için teşekkür eden aileler, çay takımı hediye etti.



"Anlayışımız yaşanabilir bir Süleymanpaşa miras bırakmak"


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Eşkinat, "Çocuklarımızın babalarıyla ilişkileri, birlikte yaptıkları faaliyetlerle, birlikte oynadıkları oyunlarla güçlenir ve gelişir. Biz düzenlediğimiz “Babam ve Ben Muhteşem İkiliyiz” etkinliği ile baba-çocuk ilişkisine bir katkıda bulunmak istedik. Güzel bir çalışma oldu. Ailelerimiz de teşekkür etmek istemişler. Kendilerine incelikleri için teşekkür ediyorum. Bizim anlayışımız, çocuklarımıza yaşanabilir bir Süleymanpaşa miras bırakmak. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.




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