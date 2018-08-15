Başkan Eşkinat, şampiyon Yankı Erel ile buluştu

Turnuvadan önce Başkan Eşkinat ile görüşmesinde “Kupayı Tekirdağ’a, Türkiye’ye getireceğim” diyen ve dediğini gerçekleştirerek bir ilke imza atan Yankı Erel’e, Süleymanpaşa Belediyesi ziyaretinde ailesi ve Antrenörü İsmail Ata da eşlik etti.

"Yankı zoru başarıp bir kapı açtı"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Yankı’nın başarısının çok büyük ve çok değerli olduğunu dile getirirken, "Bu Tekirdağ’daki genç kardeşlerin, arkadaşların, senden sonra gelecek çocuklar için de önemli bir başarı. Artık bir rol modelsin. Yankı zoru başarıp bir kapı açtı, artık başkaları da başarabilir. Biz Yankı’nın başarısının devam etmesini, ülkemiz ve şehrimiz adına daha nice zaferler kazanmasını, bayrağımızı sürekli göndere çektirmesini istiyoruz. Hocamıza da, ailene de Tekirdağ halkı adına bizlere bu gururu yaşattığın için kendisine de çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Ben hayallerimin peşinden gidiyorum"

Başkan Eşkinat’ın konuşmasının ardından bu başarının kolay gelmediğini günde 7 saat çalışarak, inanarak kazanıldığını dile getiren Yankı Erel, "Gerçekten çok çalıştım. Günümün 7 saati antrenman ile geçiyor. Başarabileceğimi biliyordum. Dilerim benden de daha iyileri çıkar. Gençler için de tek tavsiyem çok çalışmaları gerektiği. Hayallerinin peşinden koşsunlar. Ben hayallerimin peşinden gittim, gidiyorum. Bir parçasını aldım. Şimdi US Open Turnuvası’nda da mücadele edeceğim. Olimpiyatlara katılım hakkını elde ettim. İnşallah ülkemize yeni madalyalar getiririm" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekilirken Başkan Eşkinat Yankı’ya başarılar dileyip Süleymanpaşa Belediyesi olarak her zaman Yankı’nın yanında olacaklarını belirtti.