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23 Aralık 2016 15:52

Başkan Eşkinat Şehit Asteğmen Kubilay’ın anma törenine katıldı

Başkan Eşkinat Şehit Asteğmen Kubilay’ın anma törenine katıldı

23 Aralık 2016 15:52

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, 23 Aralık 1930 yılında, İzmir Menemen’de şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın ölüm yıldönümünde, Süleymanpaşa anma törenine katıldı.
Tekirdağ Otogarı önündeki Şehit Öğretmenler anıtında düzenlenen, Kubilay ve bütün şehit öğretmenler anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan anma töreni, İstiklal Marşı’nın okunması ve günün anlamına ilişkin konuşmalarla devam etti. Törende Emekli Öğretmenler Derneği Tekirdağ Şubesi anıta karanfillerle süslenmiş bir çelenk bıraktı.
“Kubilay ve onun gibi kahramanlara minnettarız”
Kubilay’ın bir Cumhuriyet şehidi olduğunu ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Menemen Olayı, günümüzde dahi yüreğimizi sızlatan, Cumhuriyet tarihimizin en acı olaylarından biridir. Asteğmen Kubilay Öğretmen, bir Cumhuriyet şehidi olarak her zaman ışığıyla bizlere yol göstermeye devam edecektir. Onun ve tüm şehit öğretmenlerimizin ruhları şad olsun. Cumhuriyet Kubilay ve onun gibi kahramanlara minnettardır” diyerek duygularını dile getirdi.
Törene Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın yanı sıra CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı İlker Yağcıoğlu ve “Başkanlık Sistemi ve Yeni Anayasa” isimli bir konferans için Süleymanpaşa’ya gelen Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu da katıldı.



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