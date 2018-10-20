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Başkan Eşkinat, Süleymanpaşa muhtarlarını ağırladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Süleymanpaşa’ya bağlı merkez ve kırsal mahalle muhtarlarını ağırladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Süleymanpaşa'ya bağlı merkez ve kırsal mahalle muhtarlarını ağırladı.


19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama programı dolayısıyla Süleymanpaşa'ya bağlı merkez ve kırsal mahalle muhtarlarından oluşan bir heyet, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ı ziyaret etti. Muhtarlar, kendi mahalleleri ile ilgili taleplerini ilettiler. Ziyarette Tekirdağ Muhtarlar Derneği Başkanı Osmanlı Mahallesi Muhtarı İsa Turgut Başkan Eşkinat'a çiçek takdim etti.



“Köy tüzel kişiliklerinin iadesi için mücadele etmelisiniz”


Süleymanpaşa Belediyesi Sahil Hizmet Binasında gerçekleşen ziyarette, mahalle muhtarlarının taleplerini dinleyen Başkan Eşkinat, muhtarlardan bir ricada da bulundu. Eşkinat, "Muhtarlar olarak Büyükşehir Yasası ile elinizden alınan köy tüzel kişiliklerinin geri verilmesi için mücadele etmeniz gerekiyor. Hep birlikte bir dilekçeye imza koyarak tüzel kişiliklerinizin iade edilmesini istemelisiniz. Sizden belediye geçen orta malları bizim emanetimizde. Onlara dokunmadık. Ancak o malların size intikali için sizlerin çabası daha önemli. Bu konuda biz de size her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.


Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Başkan Eşkinat, ziyaret sonrası muhtarlarla öğle yemeği yedi.

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