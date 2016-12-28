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28 Aralık 2016 13:59

Başkan Eşkinat, Tekirdağsporlu futbolcular ve yeni yönetim kurulu ile bir araya geldi

Başkan Eşkinat, Tekirdağsporlu futbolcular ve yeni yönetim kurulu ile bir araya geldi

28 Aralık 2016 13:59

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile birlikte Tekirdağsporlu futbolcular ve yeni yönetim kurulu ile bir araya geldi.
Tekirdağ Yelken Kulübü’nde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen yemeğe Eşkinat ve Albayrak’ın yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Gülferah Güral ve Berkay Çakır, Tekirdağspor Kulübü yeni Başkanı Volkan Nallar, Tekirdağspor Yönetim Kurulu Üyeleri, Tekirdağspor Teknik Direktörü Erhan Aslan ve sarı siyahlı futbolcular katıldı.

Tekirdağspor’un sorunları masaya yatırıldı
Tekirdağspor Kulübü Başkanı Volkan Nallar’ın konuşmasıyla başlayan yemekli toplantıda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağspor Teknik Direktörü Erhan Aslan da açıklamalarda bulunurken Tekirdağspor’un sorunları masaya yatırıldı.

Alınan kararlar basın toplantısı ile duyurulacak
Öte yandan toplantıda alınan kararların Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağspor Kulübü Başkanı Volkan Nallar’ın katılımıyla yapılacak basın toplantısı ile duyurulacağı açıklandı.



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