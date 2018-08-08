Başkan Eşkinat ve Milletvekili Aygun projeleri görüştü

Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ı makamında ziyaret etti. Ziraat Mühendisi olan Milletvekili Aygun, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen tarımsal projelerle ilgili Başkan Eşkinat’tan bilgi aldı. Ziyarette Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Berkay Çakır ve Aygun’un danışmanları da yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Eşkinat, Aygun’a teşekkür etti. Eşkinat, "Alışılmışın dışında çok sık seçildiği kente gelen, vatandaşıyla sürekli iletişim halinde olan bir milletvekili olan Aygun’a ziyaretinden ötürü teşekkür ediyorum. Kendisi ile Süleymanpaşa’da hayata geçirdiğimiz ve hazırlık aşamasındaki tarımsal projelerimizi konuştuk. Her zaman yanımızda gördüğümüz sayın vekilimizle bundan sonraki süreçte de birlikte olacağımıza inanıyorum. Kendisine siyasi kariyerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.