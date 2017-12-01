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01 Aralık 2017 17:53

Başkan Eşkinat “Vefa” organizasyonunda yardımseverler ile bir araya geldi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Muhtaç Çocuklara Yardım ve Topluma Kazandırma Derneği’nin her yıl üyeleri ve yardımseverlerine yönelik düzenlediği vefa organizasyonuna katıldı.

Başkan Eşkinat “Vefa” organizasyonunda yardımseverler ile bir araya geldi

01 Aralık 2017 17:53


Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan organizasyona Başkan Eşkinat’ın yanı sıra Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral, Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Münür Karaevli, Tekirdağ Muhtaç Çocuklara Yardım ve Topluma Kazandırma Derneği Yönetim Kurulu, üyeler ve yardımsever Tekirdağlılar katıldı.


Açılış konuşmaların yapıldığı etkinlikte Tekirdağ Muhtaç Çocuklara Yardım ve Topluma Kazandırma Derneği Başkanı Emine Gömeç bir konuşma yaparken, “Yaptığımız çalışmalarda bizleri hiç yalnız bırakmayan her zaman bizlere maddi manevi destek olan siz değerli üyelerimize ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Bizler sizlerin destekleriyle toplum içinde devletin ulaşamadığı muhtaç çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya devam ediyoruz. Sizlerin desteği ile çalışmalarımızı sürdürmeye kararlıyız. Bizlere büyük desteği olan hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.



“Ben sizlere bütün Tekirdağ adına teşekkür ediyorum”


Dernek Başkanı Emine Gömeç’in ardından Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat bir konuşma yaptı. Öncelikle dernek yönetimi ve üyelerine seslenen Başkan Eşkinat, “Zor bir iş yapıyorsunuz ama aynı zamanda çok da kutsal bir iş yapıyorsunuz. Muhtaç çocukları koruyup kollamak çok önemli. Her şeyi devletten beklemek mümkün değil. Bizim toplumumuzun yapısında hayırseverlik var. Zaman içinde insan yalnızlaştıkça ve ekonomik koşullar da zorlaştıkça bu durum ortadan kalkıyor. İyi ki bunları ayakta tutmaya çalışan sizler varsınız. Ben sizlere bütün Tekirdağ adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardından yardımseverlere plaket ve teşekkür belgeleri teslim edilirken etkinlik düzenlenen yemek ile sona erdi.




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