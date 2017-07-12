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12 Temmuz 2017 16:51

Başkan Eşkinat yeni açılan iş yerlerinin ruhsatlarını bizzat teslim etti

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, bir dizi açılışa katılarak vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Eşkinat yeni açılan iş yerlerinin ruhsatlarını bizzat teslim etti

12 Temmuz 2017 16:51

Eşkinat, yeni açılan iş yerlerinin sahiplerine de ruhsatlarını bizzat teslim etti.


Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Namık Kemal İlkokulu yanında açılan No:2 Fast Food isimli kafenin ve Kumbağ Mahallesinde yazlık ürünler satan ve hizmete giren bir mağazanın açılışlarına katıldı. Her iki işletmenin sahiplerine işyeri açma ruhsatlarını bizzat teslim eden Belediye Başkanı Eşkinat, işletme sahiplerine hayırlı işler diledi.


Kumbağ’da esnafla da sohbet eden Başkan Eşkinat, esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi.




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