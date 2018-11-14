Başkan Eşkinat Zafer Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Gülferah Güral ve Berkay Çakır ile Zafer Mahallesi Muhtarı Yücel Çüle'nin de katıldığı buluşmaya mahalle sakinleri de yoğun ilgi gösterdi.

Sabuncu Kıraathanesi'nde gerçekleşen halk buluşmasında konuşan Eşkinat, 4 buçuk yıllık süreçte Süleymanpaşa Belediyesinin ilçe çapında ve Zafer Mahallesi'ne yaptığı yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral ve Berkay Çakır'ın Süleymanpaşa Belediyesinin hizmetleri ve yapılan girişimler ile imar projeleri kapsamında bilgilendirmeleri ile devam eden buluşma soru cevap ile sona erdi.

Eşkinat mahalle sakinlerinin desteğini aldı

Zafer Mahallesi sakinlerinin tüm istek ve şikayetlerini ilettikleri toplantı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Belediye başkanının ulaşılabilir ve en ufak sorunların bile iletilip çözülmesinin önemli olduğu dile getiren mahalle sakinleri Başkan Eşkinat ve ekibini takdir etti.

Öte yandan toplantı sonrası Zafer Mahallesi'nde temaslarına devam eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, esnafları ziyaret ederek istek ve önerilerini dinledi.