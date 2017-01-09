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09 Ocak 2017 16:51

Başkan Eşkinat’tan karla mücadele mesaisi

Başkan Eşkinat’tan karla mücadele mesaisi

09 Ocak 2017 16:51

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, hafta sonu boyunca ilçe genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.
Ağır kış şartlarının yaşandığı Süleymanpaşa’da yolların trafiğe kapanmaması için çaba sarf eden Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Eşkinat, özellikle okullar bölgesinde tüm yolların temizlenmesi talimatı verdi.

Okullar bölgesine özel önem veriliyor
Bölgedeki Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi, Namık Kemal Lisesi Bilim ve Sanat Merkezi ve diğer okulların giriş ve çıkışlarında sorun yaşanmaması için talimatlar veren Eşkinat, şehir içinde kalan okullarda da gerekli çalışmaların yapılarak eğitim öğretimi aksatacak durumların önüne geçilmesini istedi. Fen İşleri Müdürlüğü’nü de ziyaret eden Eşkinat, Cuma gününden bu yana 24 saat aralıksız çalışan ekipleri kutlayarak baklava hediye etti.

“Vatandaşlarımızın içi rahat olsun”
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Cuma gününden beri son yılların en sert kış şartlarını yaşıyoruz. Rahatlıkla bir afet durumundan söz edebiliriz. Ekiplerimiz kar yağışı başladığı andan bu yana 24 saat ara vermeden mesai yaparak yollarımızı açık tutmak, yolda kalan vatandaşlarımıza yardım etmek için çalışıyor. Özellikle okullarımızın ve sağlık kurumlarımızın yollarının hiçbir şartta kapanmaması gerekiyor. Biz de bu bölgelerde önlemlerimizi alıyor ve denetimlerimizi yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun” diye konuştu.



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