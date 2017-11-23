Başkan Eşkinat’tan öğrencilerin yaptırdığı kedi evi projesine destek

Geçtiğimiz günlerde öğrencilerin Başkan Eşkinat’ı ziyaret edip projelerinden bahsederek yaptıkları davete kayıtsız kalmayan Başkan Eşkinat, sokak kedileri için minik öğrencilerin hayalleri doğrultusunda yapımı tamamlanan kedi evinin Barış ve Özgürlük Parkı’na yerleştirilmesinde öğrencilere eşlik etti.

Öğrencilerin heyecanına ortak olan Başkan Eşkinat, hazırlanan kurdeleyi de öğrencilerle birlikte keserken sokakta yaşayan kedilere ev sahipliği yapacak kulübe etrafına mama ve su kaplarını öğrencilerle birlikte yerleştirdi.

“Bu projeniz başka okullara başka öğrencilere de örnek olacak”

Minik öğrencilere sokak hayvanlarına sahip çıktıkları için teşekkür eden Eşkinat, “Daha bu ufacık yaşlarında çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılayan başta ailelerimiz ve öğretmenlerimize, ayrıca sokak hayvanlarına sahip çıktıkları için siz değerli çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günler daha da soğuk olacak. En az birkaç kedi sizin yaptırdığınız bu kedi evi sayesinde soğuklardan korunacak. Daha da güzeli bu projeniz başka okullara, başka öğrencilere de örnek olacak. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum” diye konuştu.

Öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektiren Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, projenin yayılması ve daha çok sokak hayvanın olumsuz hava şartlarından korunması için Süleymanpaşa Belediye Başkanı olarak olarak her türlü desteği vereceğini ifade etti.