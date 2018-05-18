Başkan Fikret Orman’ın ziyaret ettiği genç hayatını kaybetti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi atlatan ve yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal hastane odasına alınan Ömer Faruk Sarıca adlı genci ziyaret ederek imzalı forma hediye etmişti. Tek isteği Beşiktaş’ın maçını canlı izlemek olan Ömer Faruk yaklaşık 3 yıl süren yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.

2015 yılında geldiği Çorlu’da faaliyet gösteren özel bir hastane önünde Beşiktaşlı taraftarlarca çiçeklerle karşılanan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman daha sonra hastanenin 5. katında yatan olay tarihinde henüz 14 yaşındaki Ömer Faruk Sarıca’nın yanına gitmiş, burada doktorlardan yoğun bakım tedavi gören çocuğun sağlık durumu ile ilgili olarak bilgiler alan Başkan Orman, Sarıca ailesine ve Ömer Faruk’a acil şifalar dilemişti.

“Tek isteğim Beşiktaş’ın maçını canlı olarak izlemesi”

Ömer Faruk Sarıca`nın babası Halis Sarıca da hastane binası önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada oğlunun iyileşmesi için herkesten destek ve dua beklediğini ifade ederek, “Oğlum arkadaşları ile birlikte 7 Ağustos tarihinde denize girmiş, girdaba yakalandıklarında arkadaşları çıkmayı, kurtulmayı başarmış oğlum ise ilk anda kurtulamamış. Daha sonra sudan çıkarılarak hastaneye getirildi ve 7 Ağustos’tan bu yana hastanede tedavi görüyor. Tek isteğim Beşiktaş’ı çok seven tüm maçlarını izleyen hatta seneler evvel ki maçlarını da izleyen oğlumun, sağlığına kavuşarak çok sevdiği Beşiktaş’ın maçını canlı olarak izlemesi” açıklamasında bulunmuştu.

Baba Sarıca, Beşiktaş Kulübü ile temasa geçerek Başkan Fikret Orman’ın hastaneye gelmesi konusunda katkısı ve verdiği desteklerden ötürü Çorlu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Akın Yılmaz’a da teşekkür etmişti.