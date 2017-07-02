Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2017 12:18

Başkan Kadir Albayrak 27. Mesudiye Kurultayına katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 1991 yılından bu yana her yıl Temmuz ayının ilk Cumartesi günü düzenlenen ve belediye çalışmaları, projeler ile hizmetler hakkında tüm vatandaşların görüş alışverişinde bulunduğu 27.

Başkan Kadir Albayrak 27. Mesudiye Kurultayına katıldı

02 Temmuz 2017 12:18

Mesudiye Kurultayına katıldı.


Mesudiye Kurultayında Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Gazeteci ve TBMM 25. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi,Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İpek Elif Atayman, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Ünal da yer aldı.


Kurultayda konuşma yapan Başkan Kadir Albayrak, “Mesudiye’ye gelince anladım ki bana anlatılanlardan çok daha güzel bir ilçeymiş. Ben size Tekirdağ ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Tekirdağ, Forbes dergisi açıklamasına göre Türkiye’de yaşanılabilir şehirler içinde dördüncü. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bizim yedi farklı vizyonumuz var. Bunlardan biri tarım ve hayvancılık. Türkiye’de üretilen buğday ve ayçiçeğin önemli bir kısmını Tekirdağ karşılıyor. İlimiz, ülkenin önde gelen sanayi kuruluşlarının da içinde bulunduğu önemli fabrikalara sahip. Aynı zamanda hem tarihsel hem de doğal güzellikleri ile turistlerin ilgi odağı haline geldi. Bilmenizi isterim ki, artık ben de fahri bir Mesudeliyim. Tüm Mesude halkını Tekirdağ’a davet ediyorum. 2018 yılında gerçekleştireceğiniz Avrasya Kurultayında başarılar diliyorum ve bu konuda elimden gelen her desteği göstereceğimi de belirtiyorum” dedi.


Başkan Kadir Albayrak’a konuşmasının ardından günün anısına plaket takdim edildi. 27. Mesudiye Kurultayı yapılan konuşmaların ardından soru-cevap şeklinde gerçekleştirilen panelle sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
TEKİRDAĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 8 ŞEVVÂL 1438
  • 02 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:15
  • Güneş :05:35
  • Öğle :13:25
  • İkindi :17:26
  • Akşam :20:54
  • Yatsı :22:54
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!