Başkan Kadir Albayrak 27. Mesudiye Kurultayına katıldı

Mesudiye Kurultayına katıldı.

Mesudiye Kurultayında Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Gazeteci ve TBMM 25. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi,Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İpek Elif Atayman, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Ünal da yer aldı.

Kurultayda konuşma yapan Başkan Kadir Albayrak, “Mesudiye’ye gelince anladım ki bana anlatılanlardan çok daha güzel bir ilçeymiş. Ben size Tekirdağ ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Tekirdağ, Forbes dergisi açıklamasına göre Türkiye’de yaşanılabilir şehirler içinde dördüncü. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bizim yedi farklı vizyonumuz var. Bunlardan biri tarım ve hayvancılık. Türkiye’de üretilen buğday ve ayçiçeğin önemli bir kısmını Tekirdağ karşılıyor. İlimiz, ülkenin önde gelen sanayi kuruluşlarının da içinde bulunduğu önemli fabrikalara sahip. Aynı zamanda hem tarihsel hem de doğal güzellikleri ile turistlerin ilgi odağı haline geldi. Bilmenizi isterim ki, artık ben de fahri bir Mesudeliyim. Tüm Mesude halkını Tekirdağ’a davet ediyorum. 2018 yılında gerçekleştireceğiniz Avrasya Kurultayında başarılar diliyorum ve bu konuda elimden gelen her desteği göstereceğimi de belirtiyorum” dedi.

Başkan Kadir Albayrak’a konuşmasının ardından günün anısına plaket takdim edildi. 27. Mesudiye Kurultayı yapılan konuşmaların ardından soru-cevap şeklinde gerçekleştirilen panelle sona erdi.