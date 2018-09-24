Başkan Kadir Albayrak Aşure Günü Etkinliği'ne katıldı

Erenler Cem Evi ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra, Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıtkı Zehin, Marmaraereğlisi Jandarma Komutanı Binbaşı Sadullah Kalaycı, Belediye meclis üyeleri, gaziler ve vatandaşlar da yer aldı.

Etkinlikte konuşma yapan Başkan Kadir Albayrak, “Allah lokmalarınızı, aşurelerinizi, kurbanlarınızı kabul etsin. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, Muratlı'da Türkiye'ye örnek olacak bir Cemevi yaptık, şimdi de Şarköy'de yapıyoruz. Amacımız Yeniçiftlik Mahallesi'ne de Cemevi kazandırmak. Her şey gönlünüzce olsun. Allah dualarınızı kabul etsin, Aşure Günü'nüz mübarek olsun” dedi.

Yeniçiftlik Mahallesi Aşure Günü Etkinliği yapılan konuşmaların ardından lokma duası ve aşure ikramı ile son buldu.