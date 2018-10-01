Başkan Kadir Albayrak: “Dünya'da çocuk bayramı kutlayan ilk ülke olmamız hepimiz için bir gurur kaynağıdır”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Dünya'da çocuk bayramı kutlayan ilk ülke olmamız hepimiz için bir gurur kaynağıdır” dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNİCEF) 1954 yılında aldığı karar doğrultusunda 1 Ekim Dünya Çocuk Günü ilan etmesinin ardından, çocuklar arasında ortak duygular oluşturulması ve ulusların barış içinde yaşama iradesinin güçlendirilmesi amacıyla kutlanıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da bu doğrultuda 1 Ekim Dünya Çocuk Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Albayrak mesajında, "Dünya Çocuk Günü'nde yoksulluk, çocuk işçiliği ve çocukların refahı gibi konulara dikkat çekilmektedir. Çocuk hakları sosyal adalet anlayışı kapsamında değerlendirmesi gereken önemli bir konudur. Dünya genelinde ülkelerin ve bölgelerin gelişmişlik düzeyine bağlı olarak çocukların yaşam, sağlık, eğitim ve refah koşulları büyük farklılıklar göstermektedir. Hiçbir ayrım gözetilmeksizin çocukların daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlamak tüm insanlığa düşen önemli bir görevdir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, demokrasimizin temeli olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik bayramını, cumhuriyet çocuklarına armağan etmiştir. Dünyada çocuk bayramı kutlayan ilk ülke olmamız hepimiz için bir gurur kaynağıdır. Çocuklarımızın, geleceğimizin teminatı olduğunun bilinciyle, onlara daha güzel bir ülke ve daha güzel bir dünya bırakabilmek için cumhuriyet nesilleri olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yoksulluğun, çocuk işçiliğin, sosyal adaletsizliğin, eğitim ve sağlık sorunlarının ortadan kalktığı güzel bir dünya kurabilmek dileğiyle, tüm çocuklarımızın 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.