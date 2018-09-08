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08 Eylül 2018 10:41

Başkan Kadir Albayrak: "Kapsamlı bir üstyapı hamlesi başlattık"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Merkez Caddesi’nde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Kadir Albayrak:

08 Eylül 2018 10:41


İl genelinde altyapı çalışmalarının büyük oranda tamamlanması ile birlikte üstyapı çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Hürriyet Mahallesi Merkez Caddesi’nde sürdürülen çalışmalarda killi topraklarda zemin iyileştirilmesi için kireç stabilizasyonu yapılıyor. Bu sayede hem toprak güçlendiriliyor hem de yapılan yolun daha uzun ömürlü olması sağlanıyor.


"Kentimiz daha güzel ve daha yaşanılabilir bir hale gelecektir"


Merkez Caddesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri M. Zeki Gürcün’den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Başkan Albayrak, "İl genelinde altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık ve kapsamlı bir üstyapı hamlesi başlattık. Bu kapsamda ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devam eden çalışmalarımız tamamlandığında kentimiz daha güzel ve daha yaşanılabilir bir hale gelecektir" dedi.




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