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30 Mayıs 2018 15:30

Başkan Kadir Albayrak sporcuları ağırladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ’daki genç sporcuları ağırladı.

Başkan Kadir Albayrak sporcuları ağırladı

30 Mayıs 2018 15:30


Başkan Kadir Albayrak, ilk olarak Türkiye Şampiyonası ve Marmara 1. Bölge Şampiyonasında dereceye giren milli yüzücü ve büyükşehir personeli Ataberk Yücel’i makamında ağırladı.


Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Kadir Albayrak, Ataberk Yücel’i tebrik ederek başarıların devamını diledi.


Okyanus Su Sporları Kulübü Derneği’nden ziyaret


Albayrak ayrıca, Okyanus Su Sporları Kulübü Derneği sporcularını ağırladı. Ziyarette Başkan Kadir Albayrak, alanlarında dereceye girerek 9 kez Türkiye rekoru elde eden sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Başkan Albayrak ayrıca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak spor, sanat gibi alanları her zaman desteklediklerini belirterek Tekirdağ’ın ve Tekirdağlı sporcuların kazandıkları başarıdan son derece mutlu olduğunu söyledi. Genç Sporcular da Başkan Albayrak’a gösterdiği misafirperverlik nedeni ile teşekkür etti.




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