Başkan Kadir Albayrak, Kapaklı ilçesinde yapımı devam eden Kültür Merkezi inşaatı ve Bahçelievler Mahallesinde tamamlanmakta olan dere ıslah çalışmalar ile Saray ilçesi Küçükyoncalı Mahallesi'ndeki yapımı tamamlanan halı saha tesisi ve mahalle sakinlerince yapılması talep edilen okul yolunda incelemeler yaptı.

Konu ile ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Albayrak, incelemeler sonrasında yaptığı açıklamada Küçükyoncalı mahallesindeki yolun bir an önce yapılıp vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

Başkan Kadir Albayrak vatandaşlarla buluştu

Başkan Kadir Albayrak, ilçelerdeki incelemelerin ardından Saray ilçesinin Edirköy, Karabürçek, Yuvalı, Demirler Yuvalı, Demirler, Kadıköy, Sofular, Beyazköy ve Osmanlı Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Albayrak gerçekleştirdiği ziyarette Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği yatırımlar hakkında vatandaşlara bilgi vererek kendilerinin öneri ve taleplerini dinledi. Vatandaşlar da Başkan Albayrak'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.