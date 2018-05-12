Başkan Kadir Albayrak’ın Anneler Günü mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Karşılıksız sevgi, şefkat ve özveriye dayanan, anlatmak için kelimelerin yetersiz kaldığı, en yüce duygudur annelik. Anneler, yaşamlarımızın ilk günlerinden itibaren bize bahşettikleri sevgi, şefkat ve özverilerini, erişkin insanlar haline geldiğimiz zaman bile esirgemezler. Bizleri dünyaya getiren, sonsuz emeklerle yetiştiren, hayata hazırlayan, geleceğimizi şekillendiren ve topluma kazandıran annelerimiz, insanlığın en kutsal görevlerinden birini yerine getirmektedirler. Dünyanın en değerli varlıkları olan annelerimize vefa borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Ancak onlara layık evlatlar olmak, iyi ve topluma faydalı bireyler haline gelmek, hayat yolunda gurur duyacakları başarılar elde etmek, bizlere düşen en önemli görevdir. Karşılıksız sevgi, şefkat ve fedakarlıklarıyla, bizlere cenneti dünyada yaşatan baş tacımız annelerimizin, Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum."