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03 Ağustos 2018 16:57

Başkan Sarıkurt Alipaşa Mahallesi sakinleriyle buluştu

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Halk Konuşuyor Başkan Sarıkurt Dinliyor adlı halk buluşmaları kapsamında Alipaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Sarıkurt Alipaşa Mahallesi sakinleriyle buluştu

03 Ağustos 2018 16:57


Dördüncü kez düzenlenen “Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor” mahalle buluşması Alipaşa Mahallesi’ndeki Çorlu Belediyesi Tenis Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Başkan Yardımcıları Erdoğan Demirci ve Hülya Perin, CHP Çorlu İlçe Yöneticisi Mehmet Demir ve Alipaşa Mahalle Muhtarı Mehmet İsmail Tezyürek’in yer aldığı mahalle buluşması, Başkan Sarıkurt’un belediye faaliyetlerine yönelik sunum ile başladı.


Başkan Sarıkurt, bilgilendirme sunumunun ardından vatandaşlardan gelen soruları tek tek cevapladı ve notlar aldı. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dinleyen Başkan Sarıkurt, çözüme yönelik hızlı adımlar atmak için elinden geleni yapacağını ifade ederken talep ve şikayete konu görüşleri ilgili birimlere iletilmek üzere kayıt altına aldı.


"Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor” mahalle buluşmasının sonunda alanda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Sarıkurt, yakın ilgi gösteren mahalle sakinlerine teşekkür etti. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleştirilen buluşmadan duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle sakinleri, Başkan Sarıkurt’a mahallelerine gelerek kendilerini dinlediği için teşekkür etti.


Öte yandan program dahilinde aileleriyle birlikte toplantı alanına gelen çocuklara boyama kitapları, balon ve şekerleme ikramı yapıldı.


“Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor” mahalle buluşmalarının program dahilinde Çorlu’nun tüm mahallelerinde gerçekleştirileceği ve buluşmaların sosyal medya hesaplarının yanı sıra çeşitli iletişim araçlarıyla ilgili mahallelerde yaşayan vatandaşlarla paylaşılacağı da kaydedildi.




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