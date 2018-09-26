Başkan Sarıkurt aşure programına katıldı

Cem Vakfı Çorlu Şubesi tarafından Kırklar Cemevi'nde Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen Aşure ve Kurban programına Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları Hülya Perin ve Erdoğan Demirci, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Muharrem Ayı Aşure ve Kurban programında Cem Vakfı Çorlu Şube Başkanı Muzaffer Birdal günün anlam ve önemine istinaden bir konuşma gerçekleştirirken, Cem Vakfı Çorlu Şubesi Kırklar Cemevi Dedesi İbrahim Bayar aş duası yaptı.

Program pişirilen aş ve aşurelerin ikramı ile sona ererken, katılımcılar vakıf yararına kurulan kermesi ziyaret ederek alışveriş yaptı.