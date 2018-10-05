Başkan Sarıkurt Avrupa'dan gelen gençlerle bir araya geldi

Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Erasmus Programı Gençlik Değişimi Projesi kapsamında Türkiye ile 6 farklı Avrupa ülkesinden Çorlu'ya gelen gençlerle bir araya geldi.

Erasmus Programı Gençlik Değişimi Projesi kapsamında hayvan haklarının korunmasına yönelik Çorlu'da bir araya gelen İsveç, Danimarka, İspanya, İtalya, Litvanya, Yunanistan ve Türkiye'den toplam 35 genç, 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'nde Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Etkinlik sırasında Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan sokak hayvanları ile de yakından ilgilenen gençler, hayvanlarla bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Proje kapsamında Çorlu Belediyesi önünde proje faaliyetleri ve ülkelerinden getirdikleri hayvan fotoğraflarını sergiledikleri bir sergi açan gençler, burada Hayvan Hakları Günü'ne özel olarak hazırlanmış broşürleri Çorlululara dağıtırken ellerindeki farklı dillerde yazılı dövizlerle de hayvan haklarına dikkat çekmeye çalıştı.

Projede yer alan Türk grubu, Erasmus programı hakkında vatandaşlara bilgiler verirken Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da gençlerle bir araya geldi. Proje kapsamında Çorlu'da bulunan İsveçli, Danimarkalı, İspanyol, İtalyan, Litvanyalı, Yunan ve Türk gençler ile buluşan Başkan Sarıkurt, onlarla sohbet etti.

Etkinlik toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.