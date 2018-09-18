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Başkan Sarıkurt, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu’da görev yapan basın mensuplarıyla tarihi belediye binasında bir araya geldi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu'da görev yapan basın mensuplarıyla tarihi belediye binasında bir araya geldi.


Çorlu Tarihi Belediye Binasında düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla buluşan Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu ve gündeme dair soruları yanıtladı. Toplantıya Başkan Sarıkurt'un yanı sıra Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları Hülya Perin, Serhad Çatalkaya, Oktay Çolpan, Erdoğan Demirci ve Kemaleddin Avcı da eşlik etti.


Çorlu'da görev yapan basın mensuplarına öncelikle bilgilendirmede bulunan Başkan Sarıkurt, Çorlu Belediyesinin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.


Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt son olarak basın mensuplarının vatandaşlardan da gelen taleplerinin yer aldığı altyapı, asfalt, ulaşım ve belediye projeleri gibi konularda yönelttiği pek çok soruyu yanıtladı.


Basın toplantısı, Tarihi Belediye Binası önünde toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

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