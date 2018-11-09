Başkan Sarıkurt Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle buluştu

Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" adlı halk buluşmasında Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

16. kez düzenlenen Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor mahalle buluşması Türkeli Caddesi üzerindeki bir kıraathanede gerçekleştirildi. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Başkan Yardımcıları Erdoğan Demirci, Hülya Perin ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Fatma Ayaz'ın katıldığı mahalle buluşması, Başkan Sarıkurt'un belediye faaliyetlerine yönelik sunumuyla başladı.

Başkan Sarıkurt, bilgilendirme sunumunun ardından vatandaşlardan gelen soruları tek tek cevapladı ve notlar aldı. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dinleyen Başkan Sarıkurt, çözüme yönelik hızlı adımlar atmak için elinden geleni yapacağını ifade ederek talep ve şikayete konu görüşleri ilgili birimlere iletilmek üzere kayıt altına aldı.

Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor mahalle buluşmasının sonunda alanda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Sarıkurt, yakın ilgi gösteren mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor mahalle buluşmalarının program dahilinde Çorlu'nun diğer mahallelerinde de gerçekleştirileceği kaydedildi.