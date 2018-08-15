Başkan Sarıkurt Esentepe Mahallesi sakinleriyle buluştu

6. kez düzenlenen Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor mahalle buluşması Esentepe Mahallesi Emlak Konut karşısındaki otopark alanında gerçekleştirildi. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Başkan Yardımcıları Erdoğan Demirci ve Hülya Perin, CHP Çorlu İlçe Başkanı Yıldıray Arıcı ve Esentepe Mahalle Muhtarı Fatma Dağtekin’in katıldığı mahalle buluşması, Başkan Sarıkurt’un belediye faaliyetlerine yönelik sunumu ile başladı.

Başkan Sarıkurt, bilgilendirme sunumunun ardından vatandaşlardan gelen soruları tek tek cevapladı ve notlar aldı. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dinleyen Başkan Sarıkurt, çözüme yönelik hızlı adımlar atmak için elinden geleni yapacağını ifade ederken talep ve şikayete konu görüşleri ilgili birimlere iletilmek üzere kayıt altına aldı.

Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor mahalle buluşmasının sonunda alanda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Sarıkurt, yakın ilgi gösteren mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Öte yandan program dahilinde aileleriyle birlikte toplantı alanına gelen çocuklara boyama kitapları, balon ve şekerleme hediye edildi.

Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor mahalle buluşmalarının Çorlu’nun diğer mahallelerinde de gerçekleştirileceği kaydedildi.