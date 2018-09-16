Başkan Sarıkurt eski meclis üyeleri ile bir araya geldi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Belediyesi'nde görev yapmış belediye eski meclis üyeleri ile Tarihi Belediye Binası'nda bir araya geldi.

Çorlu'nun geleceğine yönelik projeler oluşturmak üzere 'Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor' halk buluşmaları kapsamında halkın sorunlarını bizzat dinleyerek sorunlarını paylaşan ve ortak çözüm yolları için çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, diğer yandan kent önderleri ile de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Çorlu Tarihi Belediye Binası'nda Çorlu Belediyesi eski meclis üyeleri ile bir araya gelen Başkan Sarıkurt, belediye çalışmaları ve projeleri hakkında eski meclis üyelerine bilgiler aktarırken görüş alışverişinde bulundu.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt belediye eski meclis üyelerinin görüşlerine çok önem verdiklerini ve bu kapsamda bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduklarını ifade ederek, iştirak eden eski meclis üyelerine teşekkür etti.

Toplantı günün anısına fotoğraf çekimi ile sona erdi.