Başkan Sarıkurt eski meclis üyeleri ile buluştu

Tekirdağ Çorlu'nun geleceğine yönelik projeler oluşturmak üzere "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" halk buluşmaları kapsamında halkın sorunlarını bizzat dinleyerek sorunlarını paylaşan ve ortak çözüm yolları için çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, diğer yandan kent önderleri ile de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda tarihi belediye binasında Çorlu Belediyesinin eski meclis üyeleri ile de bir araya gelen Başkan Sarıkurt, belediye çalışmaları ve projeleri hakkında eski meclis üyelerine bilgiler aktardı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt eski belediye meclis üyelerinin görüşlerine çok önem verdiklerini ve bu kapsamda bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduklarını ifade ederek iştirak eden eski meclis üyelerine teşekkür etti.

Toplantı, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.