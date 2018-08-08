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08 Ağustos 2018 14:02

Başkan Sarıkurt Havuzlar Mahallesi’ne konuk oldu

Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Halk Konuşuyor Başkan Sarıkurt Dinliyor" adlı halk buluşmaları kapsamında Havuzlar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Sarıkurt Havuzlar Mahallesi’ne konuk oldu

08 Ağustos 2018 14:02


Beşinci kez düzenlenen "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" mahalle buluşması Havuzlar Mahallesi’ndeki Balkan Türkleri Parkı’nda gerçekleştirildi. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Başkan Yardımcıları Erdoğan Demirci ve Hülya Perin, CHP Çorlu İlçe Yöneticisi Mehmet Demir ve Havuzlar Mahalle Muhtarı Ahmet Özgür’ün katıldığı mahalle buluşması, Başkan Sarıkurt’un belediye faaliyetlerine yönelik sunum ile başladı.


Başkan Sarıkurt, bilgilendirme sunumunun ardından vatandaşlardan gelen soruları tek tek cevapladı ve notlar aldı. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dinleyen Başkan Sarıkurt, çözüme yönelik hızlı adımlar atmak için elinden geleni yapacağını ifade ederken talep ve şikayete konu görüşleri ilgili birimlere iletilmek üzere kayıt altına aldı.


Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor mahalle buluşmasının sonunda alanda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Sarıkurt, yakın ilgi gösteren mahalle sakinlerine teşekkür etti. Öte yandan program dahilinde aileleriyle birlikte toplantı alanına gelen çocuklara boyama kitapları, balon ve şekerleme hediye edildi.


Programın Çorlu’nun diğer mahallelerinde de gerçekleştirileceği ve buluşmaların sosyal medya hesaplarının yanı sıra çeşitli iletişim araçlarıyla ilgili mahallelerde yaşayan vatandaşlarla paylaşılacağı da kaydedildi.




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