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26 Temmuz 2018 14:36

Başkan Sarıkurt, hayvan bakımevini ziyaret etti

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, hayvan bakımevini ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı.

Başkan Sarıkurt, hayvan bakımevini ziyaret etti

26 Temmuz 2018 14:36


Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ni ziyaret eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, bakımevinde misafir edilen hayvanlar hakkında Veteriner Hekim Ahmet Çavdar’dan bilgi aldı. Tedavisi devam eden hayvanlar ile kısırlaştırma ve sahiplendirme prosedürleri hakkında bilgi alan Sarıkurt, bakımevinde yürütülen tadilat çalışmalarını da inceledi.


Sarıkurt incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Geçici Hayvan Bakımevimiz, bölgemizde önemli kapasiteye sahip olmakla birlikte önde gelen bir hizmet noktası. Hizmet kalitesini artırarak sürdürmeyi arzuluyoruz. Dün olduğu gibi bundan böyle de ameliyat ve kemoterapi uygulamalarına bakımevimiz bünyesinde devam edilecek ve ilçemizde bulunan tüm sahipsiz hayvanlara veterinerlik hizmetini 24 saat esaslı olarak vermeye devam edeceğiz” dedi.


Başkan Sarıkurt, “Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevimiz son bir yıl içinde 2 bin 700 hayvanı tedavi ederek sağlığına kavuştururken, 750 hayvan kısırlaştırılmış, 800 hayvan aşıları yapılarak karneleri ile birlikte sahiplendirilmiş, kuduz ile mücadele ve halk sağlığı kapsamında bin 200 hayvan aşılanarak parazit ilaçlamaları yapılmıştır. Ekiplerimize verdikleri hizmet için teşekkür ediyorum. Onlar bizim can dostlarımız ve elimizden geldiğince en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.




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