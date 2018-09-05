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05 Eylül 2018 12:36

Başkan Sarıkurt, Hürriyet Mahallesi’ne konuk oldu

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ’Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor’ halk buluşmaları kapsamında Hürriyet Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Sarıkurt, Hürriyet Mahallesi’ne konuk oldu

05 Eylül 2018 12:36


Yedinci kez düzenlenen ’Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor’ mahalle buluşması Hürriyet Mahallesi Nazım Hikmet Ran Parkı’nda gerçekleştirildi. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Başkan Yardımcıları Erdoğan Demirci, Serhad Çatalkaya, Kemaleddin Avcı ve Hülya Perin, CHP Çorlu İlçe Başkanı Yıldıray Arıcı ve Hürriyet Mahallesi Muhtarı Neşe Benek’in katıldığı mahalle buluşması, Başkan Sarıkurt’un belediye faaliyetlerine yönelik bir sunumu ile başladı.


Başkan Sarıkurt, bilgilendirme sunumunun ardından vatandaşlardan gelen soruları tek tek cevapladı ve notlar aldı. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dinleyen Başkan Sarıkurt, çözüme yönelik hızlı adımlar atmak için elinden geleni yapacağını ifade ederken talep ve şikayete konu görüşleri ilgili birimlere iletilmek üzere kayıt altına aldı.


Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor mahalle buluşmasının sonunda alanda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Sarıkurt, yakın ilgi gösteren mahalle sakinlerine teşekkür etti.


Öte yandan program dahilinde aileleriyle birlikte toplantı alanına gelen çocuklara boyama kitapları, balon ve şekerleme hediye edildi.


Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor mahalle buluşmalarının program dahilinde Çorlu’nun diğer mahallelerinde de gerçekleştirileceği kaydedildi.




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