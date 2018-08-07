Başkan Sarıkurt, Komutan Özbay’a çalışmaları anlattı

Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Gürzsoy’un Van’a tayininin ardından boşalan göreve atanan Jandarma Üsteğmen Selim Özbay, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’a nezaket ziyaretinde bulundu. Daha önce Tekirdağ Jandarma Komutanlığına bağlı olarak Muratlı Cezaevi’nde görev yapan Özbay, Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığına atanmasının ardından ilk ziyaretlerinden birini Başkan Sarıkurt’a gerçekleştirdi.
Başkan Sarıkurt, Jandarma Üsteğmen Selim Özbay’a belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler verirken, yeni görevinde de başarılar diledi.