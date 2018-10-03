Başkan Sarıkurt muhtarlarla buluştu

Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor halk buluşmaları kapsamında halkın sorunlarını bizzat mahallelerinde düzenlediği toplantılarla ve ziyaretlerle dinleyen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu'nun geleceğine yön verebilmek için kent önderleri ile de buluşmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda mahalle muhtarları ile bir araya gelen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, muhtarlar ile tarihi belediye binasında buluştu. Başkan Sarıkurt'a Belediye Başkan Yardımcıları Hülya Perin ve Erdoğan Demirci ile Çorlu Kent Konseyi Başkanı İlhan Kurt da eşlik etti.

Başkan Sarıkurt buluşmada yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verirken planlanan ve devam eden projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Muhtarlar ise sorumlu oldukları mahallelerle ilgili istek ve önerilerini dile getirirken Başkan Sarıkurt ile görüş alışverişinde bulundu.