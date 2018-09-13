Başkan Sarıkurt rejim mağduru göçmen soydaşları ağırladı

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Bulgaristan'da yaşadıkları dönemde rejimin zorlamalarına karşı çıktıkları için hapishanede yatan ve 1989 yılında göçle ülkemize gelen soydaşları ağırladı.

Türklüğü, milli değerlerini, dinlerini ve dillerini savunmak adına Bulgaristan'daki baskıcı rejime karşı çıkan ve yıllarca hapishanede yatan, salıverildikten sonra Türkiye'ye göçe zorlanan ve göç sonucunda Çorlu'ya yerleşen soydaşları Çorlu Tarihi Belediye binasında ağırlayan Başkan Sarıkurt, soydaşlarla sohbet ederek o dönemde yaşadıkları olayları dinledi.

Yaşanan olayların ve acı hatıraların izlerinin kolay kolay silinemeyeceğini ifade eden ve duyduğu üzüntüyü dile getiren Başkan Sarıkurt, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sizler, nice zorlukların, zulümlerin ardından sistemli bir asimilasyon ile göçe zorlandınız. Sizler her türlü zorluğa, her türlü baskıya rağmen boyun eğmediniz. Dininize, dilinize, varlıklarınıza müdahale etmek isteyenlere karşı durarak milli kimliklerinize sahip çıktınız. Bugün burada sizlerle olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Çünkü sizler Türklük uğruna, milli varoluşumuz uğruna, Jivkov'un 1984 yılından sonra yaptırdığı Belene ölüm kampında bedeller ödeyen insanlarsınız. Sizlerin ödediği bu bedel, bu başkaldırışınız tohuma filiz verdi ve 10 Kasım 1989'da Jivkov devri kapandı. Sizler ödediğiniz bu bedellerle bizlere, torunlarınıza değerine paha biçilemeyecek bir miras bıraktınız. Bugün komşu ülkemiz Bulgaristan'da hayatını güven içerisinde sürdüren soydaşlarımız, sizlerin emekleri, fedakarlıkları, acıları sayesinde doğdukları topraklarda yetiştiler, emekli oldular ve hayatlarını kaybettiler” dedi.

Başkan Sarıkurt açıklamalarını şöyle sürdürdü, “Göçe zorlanan ve Türkiye'ye göç eden nice soydaşlarımız da Türkiye'de doktor, öğretmen, mühendis, hemşire, işçi oldular. Ülkemizin eğitim ve refah seviyesinin yükselmesine katkıda bulundular. Onların sayesinde ülkemiz eğitim düzeyi yüksek, çalışma disiplini olan, sadık, çağdaş, Atatürkçü, vatanın kıymetini bilen bir nüfus kazandı. Acıları tarihe gömmek zordur. Acılardan ders çıkarmak da zordur ama elzem olandır. Unutmayın, 80 milyonluk dost Türkiye sadece dün bugün ve yarın değil, kıyamete kadar yanınızda olacak. Sonuçta biz, hepimiz aynı ailenin ayrılmaz parçaları ve fertleriyiz. Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

Gerçekleştirilen toplantıda Başkan Sarıkurt'un yanı sıra Başkan Yardımcıları Kemaleddin Avcı ile Hülya Perin ve Belediye Meclis Üyesi Güner Çetin de hazır bulundu.

Başkan Sarıkurt, toplantının sonunda misafirlere günün anısına plaket ve hediye takdim etti.

Böyle bir toplantı yapılmasından duydukları memnuniyeti ifade eden misafirler, 30 yıldır ilk defa hatırlandıklarını ifade ederek Çorlu Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler.