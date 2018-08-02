Başkan Sarıkurt Silahtarağa Mahallesi sakinleriyle buluştu

Üçüncü kez düzenlenen "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" mahalle buluşması Silahtarağa Mahallesi Karacan Sokak’ta gerçekleştirildi. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Başkan Yardımcıları Erdoğan Demirci ve Hülya Perin, Çorlu Belediye Meclis Üyeleri Değer Kara ve Mustafa Güçlü, CHP Çorlu İlçe Örgütü Yöneticisi Mehmet Demir ve Silahtarağa Mahalle Muhtarı Mehmet Kuşlu’nun yer aldığı mahalle buluşması, Başkan Sarıkurt’un belediye faaliyetlerine yönelik sunumu ile başladı.

Başkan Sarıkurt, sunumunun ardından, vatandaşlardan gelen soruları tek tek cevapladı ve notlar aldı. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dinleyen Başkan Sarıkurt, çözüme yönelik hızlı adımlar atmak için elinden geleni yapacağını ifade ederken talep ve şikayete konu görüşleri ilgili birimlere iletilmek üzere kayıt altına aldı.

"Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor” mahalle buluşmasının sonunda alanda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Sarıkurt, yakın ilgi gösteren mahalle sakinlerine teşekkür etti. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleştirilen buluşmadan duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle sakinleri, Başkan Sarıkurt’a mahallelerine gelerek kendilerini dinlediği için teşekkür etti.

Öte yandan program dahilinde aileleriyle birlikte toplantı alanına gelen çocuklara boyama kitapları, balon ve şekerleme ikramı yapıldı.

“Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor” mahalle buluşmalarının Çorlu’nun tüm mahallelerinde gerçekleştirileceği, buluşmaların sosyal medya hesaplarının yanı sıra çeşitli iletişim araçlarıyla ilgili mahallelerde yaşayan vatandaşlarla paylaşılacağı da belirtildi.