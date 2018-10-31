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Başkan Sarıkurt sorunları yerinde dinliyor

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, esnaf ve vatandaşın ayağına giderek sorunları yerinde dinliyor.


"Halk Konuşuyor Başkan Dinliyor" adlı mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşların ayağına giderek sorunlarını dinleyen


Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Başkanla Çay Sohbetleri" adlı buluşmalarda da belediyeye ait tesislerde vatandaşlarla çay sohbetlerinde bir araya geliyor. Resmi program, açılış, ziyaret ve diğer çalışmalardan arta kalan zamanının neredeyse tamamına yakınını vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri aramakla geçiren Başkan Sarıkurt, bu bağlamda hayata geçirdiği projelerin yanı sıra fırsat bulduğu her anda Çorlu halkı ile bir araya geliyor. Önceki gün taksicilerle buluşarak talep ve şikayetlerini dinleyen Başkan Sarıkurt, çözüm önerileri üzerinde de fikir alışverişinde bulundu. Başkan Sarıkurt, daha sonra diğer esnafları da ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

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