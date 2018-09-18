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Başkan Sarıkurt TESKİ yatırımlarını değerlendirdi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile bir araya gelerek Çorlu’da planlanan ve devam eden altyapı yatırımlarını değerlendirdi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile bir araya gelerek Çorlu'da planlanan ve devam eden altyapı yatırımlarını değerlendirdi.


TESKİ tarafından Çorlu'da yürütülen altyapı çalışmalarının koordinasyonu ve 2018-2019 yılı yatırımlarını değerlendirmek üzere bir araya gelen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa'ya TESKİ'nin gerçekleştirdiği çalışmalara yönelik görüş ve önerilerini dile getirdi.


Başkan Sarıkurt, TESKİ Genel Müdürü Başa'ya vatandaşlardan gelen görüş ve talepleri aktararak TESKİ tarafından yürütülen çalışmalar hakkında görüşlerini ifade ederken, yaklaşan kış ayı öncesinde TESKİ tarafından Çorlu'da farklı noktalarda devam çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini dile getirdi.


Başkan Sarıkurt daha sonra Başa ile planlanan ve devam eden altyapı yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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