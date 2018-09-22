İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Sarıkurt, vatandaşlara aşure ikram etti

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Muharrem ayı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara aşure ikram etti.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Muharrem ayı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram etti.


Çorlu Belediyesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayının gelişiyle birlikte aşure ikramlarına başladı.


Bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı'nda Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları Hülya Perin ve Erdoğan Demirci'nin de katıldığı aşure dağıtımında vatandaşlara 3 bin 500 adet aşure ikram edildi.


Vatandaşlar aşure dağıtımına büyük ilgi gösterirken Başkan Sarıkurt'a teşekkürlerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.