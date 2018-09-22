Başkan Sarıkurt, vatandaşlara aşure ikram etti

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Muharrem ayı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram etti.

Çorlu Belediyesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayının gelişiyle birlikte aşure ikramlarına başladı.

Bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı'nda Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları Hülya Perin ve Erdoğan Demirci'nin de katıldığı aşure dağıtımında vatandaşlara 3 bin 500 adet aşure ikram edildi.

Vatandaşlar aşure dağıtımına büyük ilgi gösterirken Başkan Sarıkurt'a teşekkürlerini iletti.