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Başkan Sarıkurt Yenice Mahallesi'nin sorunlarını çözüyor

Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt sorunların çözümü için bu kez kurumların yetkilileri ile mahalleleri ziyaret ediyor.


Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu'da görev yapan kurumların yetkilileri ile birlikte Yenice Mahallesi'ne ziyarette bulundu. Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor mahalle buluşmaları kapsamında geçtiğimiz haftalarda Yenice Mahallesi'ne giden ve burada vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini dinleyerek notlar alan Başkan Sarıkurt, Çorlu Belediyesinin yetki alanı dışında kalıp diğer kurum ve kuruluşların yetki alanında bulunan sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Yenice Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Ziyarete Başkan Yardımcısı Erdoğan Demirci, belediye personeli, Türk Telekom, TREDAŞ, TESKİ ve TEKPARK kurumlarının üst düzey yetkilileri katıldı.


Mahalle sakinlerinin talep ve şikayetlerini dinleyen Başkan Sarıkurt, sorunların çözümü ile ilgili hızlı ve kalıcı adımlar atılması adına vatandaşlarla sorunların muhatabı yetkilileri bir araya getirerek yerinde incelemeler yaptı.

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