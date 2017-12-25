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25 Aralık 2017 15:57

Başkan Uyan’dan esnafa özel ajanda

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Marmaraereğlisi ilçesindeki esnafın tamamına 2018 yılı ajandası dağıttı.

Başkan Uyan’dan esnafa özel ajanda

25 Aralık 2017 15:57


Ensaflar için özel olarak tasarlanan 2000 ajanda Marmaraereğlisi ilçesinde Belediye Başkanı İbrahim Uyan tarafından özel olarak tasarlandı. Ajandalar Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tüm esnaflara dağıtıldı.


Ajandaları çok beğenen ilçe esnafı, "Her yıl olduğu gibi Belediye Başkanımız Uyan bizleri bu yıl da unutmadı. Bu bağlamda kendisine hem ilçemize kazandırdığı projeler için teşekkür ederiz. Bizleri bu yeni yılda unutmayarak hayırlı kazançlar dileyerek güler yüz ile ajandaların dağıtımını yapan zabıta kardeşlerimize de gönülden teşekkür ederiz” dediler.


Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan ise, “Her yılbaşında geleneksel hale getirdiğimiz gibi bu defada 2018 yılında her esnafa ulaşmak, aynı zamanda da onların yanında olduğumu hatırlatmak için ajanda dağıttık. Bu çalışma sonucunda 2000 adet ajanda basıldı. Ajandamızda kent merkezini tanıtan fotoğraflar ve resimler var. Her ayın bilgilerini işleyebilecekleri bir akıl defteri şeklinde düzenlendi. Esnaf kardeşlerim hesaplarını kontrol ederken, bir notu tutarken bu ajandaları kullansın. Adına da ‘akıl defteri’ dedik. Marmaraereğlisi esnafının yıllarca anı olarak saklayacağını düşünüyorum. İçerisinde sunumumuz var. Ve yine Marmaraereğlisi’nde gerçekleştirdiğimiz ve yaptığımız projeler, yapacaklarımızı anlattığımız sayfalar da yer verdik. Marmaraereğlisi’nde çok önem verdiğimiz projelerimizi anlattık” ifadesini kullandı.




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