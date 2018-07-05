Başkan Yüksel, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeşiltepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde devam eden kilit parke yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Başkan Yüksel, çalışmaları yerinde takip ederken vatandaş ve esnafla sohbet etti. Dilek ve şikayetlerini de ileten mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’e teşekkür etti.

Programının bir bölümünü Ahımehmet Mahallesi sakinleriyle geçiren Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Yaptığımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Ahımehmet Mahallemizde Cumhuriyet Parkı’nı halkımızın hizmetine açtık. İhtiyaç duyulan tüm cadde ve sokaklarda parke taş döşeme çalışmaları yapıldı. Mahallelerimizde mevsimlik çiçek ve ağaç dikiminin yanı sıra muhtarlık binasının bakım onarımı yapıldı. Bununla da yetinmeyerek vatandaşlarımızın güvenliği için ikaz lambalarına ve yeni parke taş yolu çalışmalarına ağırlık verildi. Otobüs durağının yenilenmesi ile birlikte yağmur suyu hattı ve ızgaraları tamamlandığı mahallemizde köy yollarını da iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır" dedi.

Başkan Yüksel ayrıca belediye olarak belirlenen program dahilinde ilçenin pek çok noktasında üst yapı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Mahallelerimizde üst yapı çalışmaları kapsamında 55 bin metre parke taşı, 15 bin metre asfalt yapımı, 10 bin metre yol bakım çalışmaları, 96 bin 500 metre yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları yapıldı. İlçe genelinde toplamda 598 bin 163 metrekare taş kullanarak 68,5 kilometre yeni yol yapıldı. Halkımıza hizmet sunmak adına hedeflediğimiz çalışmaları devam ettirerek yol sorununa kalıcı çözüme kavuşturuyoruz. İlçemizdeki tüm mahallelerimizde hizmetlerimiz, çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.