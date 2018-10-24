Başkan Yüksel asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Sokak'ta sürdürülen asfaltlama çalışmalarını yerince inceleyerek çalışmaları kontrol etti.

Ergene'de asfaltlama çalışmalarını sürdüren Ergene Belediyesi önceki gün de Sağlık Mahallesi Konuk Sokak ve Edirne 9. Sokak'ta asfaltlama çalışmalarına başladı. Asfalt serim öncesi kazılan ve dolgu çalışması yapılan iki sokak Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün çalışmaları ile asfaltlanmaya başlandı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de asfaltlama çalışmalarını yerinde takip etti. Mahalle sakinleri ile de bir araya gelen Başkan Yüksel hava şartları uygun olduğu sürece asfaltlama çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Başkan Yüksel, "Konuk Sokak ve Edirne 9. Sokak'ta başlatılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyip ekiplerimizden bilgiler aldık. Ergene Belediyemizde bulunan bütün mahallelerimize asfalt hizmeti götürüyoruz. hedefimiz vatandaşlarımızın yol sorununu ortadan kaldırmak ve bu sorunu da büyük ölçüde hallettik" dedi.

Sağlık Mahallesi Konuk Sokak ve Edirne 9. Sokakta yapılan asfalt çalışmalarından dolayı mahalle sakinleri Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e teşekkürlerini iletti.