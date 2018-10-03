Başkan Yüksel aşure günü etkinliğine katıldı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Muharrem ayı münasebetiyle Erzincan-Tunceli-Bingöl Derneği'nin düzenlemiş olduğu aşure ve yemek cemiyetine katıldı. Başkan Yüksel hem sevinci hem de hüznü paylaştıklarını belirtti.

Muharrem ayı münasebetiyle Ergene ilçesinde faaliyet gösteren Erzincan-Tunceli-Bingöl Birlik Beraberlik Sosyal Kültürel ve Yardımlaşma Derneği tarafından aşure ve yemek etkinliği düzenledi. Etkinliğe Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Ergene Belediyesi Meclis Üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Ergene İlçe Başkanı Erdinç İrel, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanı Yıldıray Arıcı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene'deki birlik ve beraberliğin bu etkinliklerle daha da pekiştiğini ifade ederek, aşure gününün huzura ve barışa vesile olmasını diledi. Başkan Yüksel "Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitlerimizi rahmet ile anıyorum. Mevlam bu ayda tutulan oruçları kesilen kurbanları yüce katında kabul etsin" dedi.