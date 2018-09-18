Başkan Yüksel Beren Bebek Çocuk Akademisi'ndeki çalışmaları inceledi

Ergene Belediyesi'nin en büyük projelerinden biri olan Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Beren Bebek Çocuk Akademisi binasında sona yaklaşıldı. Başkan Yüksel yapının son halini önce ki gün inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ergene Belediyesi'nce yaptırılan projenin tamamlanmasıyla 25 - 65 aylık çocuklara Çocuk Akademisi'nde eğitim verilecek. Önümüzde ki aylarda tamamlanması planlanan Beren Bebek Çocuk Akademisi inşaatını Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel incelerken aynı projeden Ulaş Mahallesi'ne yapılacağının da müjdesini verdi.

Çalışmalarını hızla yürüten ekipler binanın oyun odalarının büyük bir kısmını tamamladı. Doğramaları takılan yapının ayrıca zemin kısmı da bitti. Beren Bebek Çocuk Akademisi'nin önümüzde ki aylarda tamamlanmasıyla açılışı gerçekleştirilecek.

Çocuklar için sabah 08.00'de açılacak olan Çocuk Eğitimi Akademisi akşam 17.00'ye kadar eğitim verecek. Ayrıca çocuklara sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı da verilecek. Beren Bebek Çocuk Eğitimi Akademisi'nde İngilizce, sosyal aktiviteler, yaratıcı dans - yaratıcı drama, doğa eğitimi, sanat çalışmaları, müzik eğitimi ve beden perküsyonu ve kodlama eğitimleri de verilecek.