Başkan Yüksel çocuklarla eğlenceli dakikalar geçirdi

Ergene Belediye Başkanlığı, sporun her alanında gençlere ve çocuklara destek oluyor. Bu sene Ocak ayında açılışını gerçekleştirdiği Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda oyun oynayarak vakit geçiren çocukları ziyaret eden Belediye Başkanı Rasim Yüksel, çocuklarla oyun gruplarında eğlenerek çeşitli oyunlar oynadı. Salonun kafeteryasında oturup keyifle çocuklarını izleyen aileler Başkan Yüksel’e bu güzel hizmetinden dolayı teşekkürlerini iletirken, çocuklarının yaz tatillerini en iyi şekilde geçirdiklerini belirttiler.

Ergene Belediyesinin inşa etmiş olduğu kapalı spor salonunda oyun gruplarının yanı sıra basketbol ve voleybol sahası, 500 kişilik tribün, bowling salonu, masa tenisi ve bilardo salonu, sauna, duş, tuvaletler, kafeterya ve yönetim alanı bulunuyor. Gençler için kişisel becerilerini geliştirebilecekleri kurslar gibi önemli projeleri bir bir hayata geçiren Ergene Belediyesi, Velimeşe Mahallesi’ndeki kapalı spor salonuyla ilçe genelindeki gençlerin keyifli zaman geçirmelerini sağlayacak sportif aktivitelerin yanı sıra sosyal alan gelişimini de sağlıyor.