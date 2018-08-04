Diğer
Kategoriler
04 Ağustos 2018 20:16

Başkan Yüksel çocuklarla eğlenceli dakikalar geçirdi

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ziyaret ettiği Velimeşe Mahallesi’ndeki Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda çocuklarla eğlenceli dakikalar geçirdi.

Başkan Yüksel çocuklarla eğlenceli dakikalar geçirdi

04 Ağustos 2018 20:16


Ergene Belediye Başkanlığı, sporun her alanında gençlere ve çocuklara destek oluyor. Bu sene Ocak ayında açılışını gerçekleştirdiği Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda oyun oynayarak vakit geçiren çocukları ziyaret eden Belediye Başkanı Rasim Yüksel, çocuklarla oyun gruplarında eğlenerek çeşitli oyunlar oynadı. Salonun kafeteryasında oturup keyifle çocuklarını izleyen aileler Başkan Yüksel’e bu güzel hizmetinden dolayı teşekkürlerini iletirken, çocuklarının yaz tatillerini en iyi şekilde geçirdiklerini belirttiler.


Ergene Belediyesinin inşa etmiş olduğu kapalı spor salonunda oyun gruplarının yanı sıra basketbol ve voleybol sahası, 500 kişilik tribün, bowling salonu, masa tenisi ve bilardo salonu, sauna, duş, tuvaletler, kafeterya ve yönetim alanı bulunuyor. Gençler için kişisel becerilerini geliştirebilecekleri kurslar gibi önemli projeleri bir bir hayata geçiren Ergene Belediyesi, Velimeşe Mahallesi’ndeki kapalı spor salonuyla ilçe genelindeki gençlerin keyifli zaman geçirmelerini sağlayacak sportif aktivitelerin yanı sıra sosyal alan gelişimini de sağlıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç