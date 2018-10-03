Başkan Yüksel Edirne 4. Caddesi'nde incelemelerde bulundu

Tekirdağ Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Sağlık Mahallesi'nde büyük bir bölümü tamamlanan Edirne 4. Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Yüksel, “Ergene ilçemizde yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” dedi.

Ergene Belediyesi tarafından yapımı devam eden Sağlık Mahallesi Edirne 4. Caddesi'ndeki çalışmaları Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel yerinde inceledi. Başkan Yüksel'e ayrıca Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Menderes Yıldız, Ergene Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğan Durmaz ve Cumhuriyet Halk Partisi Ergene İlçe Başkanı Erdinç İrel de eşlik etti.

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yolu ve kaldırımı yenilenen Edirne 4. Caddesi'nde incelemelerde bulunan Başkan Yüksel, "Ergene ilçemizde yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" diyerek, "Sağlık Mahallesi'nde Sevgi Yolu diye adlandırmış olduğumuz Edirne 4. Caddesi örnek gösterilerek bir projedir. Yapılan çalışmalar ile Edirne 4. Caddesi modern bir görüntüye kavuştu. Vatandaşlarımız her zaman her şeyin en iyisine layıktır" dedi.

Sağlık Mahallesi'nde bulunan vatandaşlar da Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e bu güzel çalışmasından dolayı teşekkür ederken, Ergene Belediyesi sayesinde Sağlık Mahallesi'ne birçok yeni hizmetin geldiğini belirtti.