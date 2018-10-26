Başkan Yüksel Ergeneli asker adaylarını ağırladı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden 98/4 tertip olarak askere gidecek olan gençler Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Vatani görevlerini yapmak üzere Ergene'den 98/4 tertip askere gidecek olan gençler önceki gün makamında ziyaret ettikleri Başkan Yüksel'den helallik istedi. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel gençlere hayırlı teskereler dileklerinde bulunarak, "Askerlik görevi vatan borcudur, sizler de vatan borcunuzu ödemek, vatan topraklarını korumak için askere gideceksiniz. Bu mukaddes görevinizde sizlere başarılar dilerim. Görev esnasında her türlü kaza ve beladan koruması için Cenabı Hak'tan niyaz diliyorum" dedi.