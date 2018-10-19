Başkan Yüksel eski dönem muhtarlarını unutmadı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel,19 Ekim Muhtarlar Günü'nde eski mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde ilçede daha önce muhtarlık görevinde bulunmuş olan eski mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Naim Süleymanoğlu Spor Tesisi'nde eski muhtarlar için kahvaltı düzenleyen Başkan Yüksel, kısa bir konuşma yaptı. Başkan Yüksel, “Ergene'de eski dönemlerde hizmet yapmış, görev almış olan siz değerli muhtarlarıma öncelikle davetimize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hem milleti hem de devleti temsil gibi önemli bir sorumluluğu üstlenen muhtarlar, vatandaşlarımızla kamu arasında köprü vazifesi görerek bizlere de yardımcı olmaktadırlar. Ben Ergene'de vermiş olduğunuz emekleriniz için sizlere teşekkür eder, 19 Ekim Muhtarlar Gününüzü kutlarım” dedi.

Kahvaltının ardından eski muhtarlara Ergene Belediyesi'nin bin günlük hizmetleri videoda izletildi. Eski muhtarlar, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in yapmış olduğu hizmetlerin çok büyük hizmetler olduğunu belirterek, bu çalışmalarından dolayı Başkan Yüksel'i tebrik ettiler. Yüksel, Ergene'ye daha birçok yeni proje ve yeni hizmetler yapacaklarını belirterek, bu hizmetleri ve projeleri ikinci dönem başkanlığında yapmak istediğini dile getirdi.