Başkan Yüksel Kurban Bayramı’nı kutladı

Başkan Yüksel mesajında, "Bayramlarımız bağlarımızı kuvvetlendiren, dargınlıkların son bulmasına vesile olan, yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği, insanlar arasındaki sevgiyi ve saygıyı artıran anlamlı günlerdir. Bayramlar toplumsal yaşantımızda vazgeçilmez bir önem taşımaktadır. Milli ve dini bayramlarımızı birer fırsat olarak görerek, bayramların arttırdığı hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma duygularından yararlanarak bu kutlu günlerde birlik ve beraberliğimizi perçinlemeli, barış ve sevgi dolu günler geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Kurban Bayramı’nın tüm insanlığa, İslam alemine ve ülkemize sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.